Sechs Leichtverletzte, darunter zwei Kinder im Alter von vier und neun Jahren, und Blechschaden in Höhe von 13.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Autobahn A6 am Dienstag um 18 Uhr. Die Unfallstelle zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern war laut Feuerwehr zeitweise voll gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Ruchheim und der Feuerwehr Frankenthal sei ein Großaufgebot des Rettungsdienstes – unter anderem der Rettungshubschrauber Christoph 5 sowie ein Kindernotarzt – im Einsatz gewesen. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer war auf den Ford eines 36-Jährigen aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt bremsen musste. Das teilt die Autobahnpolizei auf Anfrage mit.