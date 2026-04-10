Auf der Großbaustelle an A6 und L523 ist ein Meilenstein erreicht: Der Verkehr wird umgelegt, die Behelfsbrücke abgebaut. Warum bald eine Vollsperrung nötig ist.

„Voll im Zeitplan“, schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Pressemitteilung. Es ist eine Nachricht, die man nicht so häufig liest, wenn es um größere Bauprojekte geht. Aber beim Neubau der Brücke an der A6 und der L523 bei Frankenthal trifft es zu – es gibt derzeit keine Verzögerungen, die Arbeiten gehen planmäßig voran.

Der sogenannte Seitenwechsel, den die Verantwortlichen für das Frühjahr angekündigt haben, findet in den kommenden Tagen statt. Dabei geht es nicht um Fußball, sondern um die Verlegung der Bauarbeiten von der Südseite auf die Nordseite der Autobahnanschlussstelle Frankenthal-Nord.

Anpfiff für die zweite Halbzeit

Aber gewisse Parallelen zum Fußball gibt es doch. Denn mit diesem Seitenwechsel wird die zweite Halbzeit des Projekts eingeläutet. Um die Behinderungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wird die neue Brücke in Etappen gebaut. Jetzt ist das südliche Teilstück fertig und damit ein wichtiges Zwischenziel erreicht.

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Nach Angaben der Autobahn GmbH wird dieser Abschnitt in einer Woche, am Freitag, 17. April, für den Verkehr auf der Autobahn freigegeben. Bisher rollen Autos, Lastwagen und Motorräder auf der Nordseite über eine Behelfsbrücke. Diese wurde im Mai vergangenen Jahres errichtet, um den Verkehr aufzufangen, wenn auf der Südseite abgerissen und neu gebaut wird.

Passgenau: Das erste von neun Fertigteilen wird eingehoben. Foto: Autobahn GmbH Südwest/oho

A6: Behelfsbrücke sorgt für fließenden Verkehr

Dank der Behelfsbrücke konnten die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn seit Baubeginn in beide Richtungen alle Fahrstreifen nutzen. Nun steht das Teilbauwerk auf der Südseite, weshalb der Verkehr dorthin umgelegt werden kann. Dafür wird dann das Brückenstück auf der Nordseite gebaut.

Damit mit dem Neubau begonnen werden kann, muss aber zunächst die Behelfsbrücke weichen. „Für deren sicheren Rückbau und Abtransport muss die L523 gesperrt werden“, teilt die Autobahn GmbH mit.

L523: Vollsperrung für 24 Stunden

Die Landstraße zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim wird diesmal für rund 24 Stunden dichtgemacht: Auf Höhe der Anschlussstelle wird es voraussichtlich von Freitag, 24. April, 21 Uhr, bis Samstag, 25. April, 22 Uhr, kein Durchkommen geben. Auch die inneren Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Frankenthal-Nord – die sogenannten Ohren – können dann nicht genutzt werden. Wie bei den bisherigen Sperrungen wird der Verkehr dann über die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord und das Autobahnkreuz Frankenthal umgeleitet.

Ab Freitag, 10. April, wird als Vorbereitung für den Seitenwechsel auf der A6 damit begonnen, die Verkehrsführung zu ändern. Während dieser Zeit kann es vorkommen, dass in beiden Fahrtrichtungen einzelne Fahrstreifen vorübergehend gesperrt oder verengt werden.

Ende der Bauarbeiten: Ziel Frühjahr 2027

„Nach der Umlegung des Verkehrs auf das neue Brückenbauwerk stehen auf der A6 weiterhin zwei verengte Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung“, informiert die Autobahn GmbH.

Die neue Brücke sei anders als das frühere Bauwerk so dimensioniert, dass sie vier Fahrstreifen aufnehmen kann. Daher ist auf der Südseite der Bau einer Behelfsbrücke nicht erforderlich. Läuft weiterhin alles nach Plan, sind die Bauarbeiten in gut einem Jahr beendet. Nach dem Seitenwechsel und dem Ende der zweiten Halbzeit käme dann der Abpfiff für das Großprojekt.