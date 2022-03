Eine Fraktur am rechten Fuß zog sich ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall an der Auffahrt zur A6 zu. Der Mann war am Mittwoch gegen 0.48 Uhr laut Polizei von der B9 aus Richtung Worms kommend auf die Autobahn Richtung Mannheim unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim laut Bericht starken Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Alkotest ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 2,24 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.