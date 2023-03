Innerhalb des vorgesehenen Zeitplans und damit rechtzeitig zum Berufsverkehr nach dem Wochenende ist die Fahrbahnsanierung auf der Theodor-Heuss-Brücke beendet gewesen. Nach etwa 60 Stunden sei gegen 5 Uhr der Verkehr auf der A6 Richtung Saarbrücken wieder geflossen, teilte die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, auf ihrer Internetseite mit. Die Arbeiten an der Brücke zwischen Mannheim-Sandhofen und Ludwigshafen-Nord/Frankenthal hatten am Freitagabend begonnen. Schon am Dienstag, 21. März, und Mittwoch, 22. März, muss auf der A6 und auf Straßen in der Nähe mit Behinderungen gerechnet werden, weil Bauwerksprüfungen stattfinden. An beiden Tagen kommt es zwischen 9 und 15 Uhr zu Teilsperrungen an Anschlussstellen und Unterführungen.