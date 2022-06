Sechs unfallbeteiligte Fahrzeuge und vier Leichtverletzte meldet die Feuerwehr Frankenthal als Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, kurz nach der Auffahrt Frankenthal. Wie genau es zu dem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, kann die Autobahnpolizei Ruchheim auf Anfrage nicht sagen. Zu Unfallursache und Schadenshöhe werde noch ermittelt. Während der Einsatzmaßnahmen waren die beiden linken Spuren gesperrt, der Verkehr sei über den Auf- und Abfahrtsstreifen an der Unfallstelle geleitet worden, was zu entsprechendem Rückstau geführt habe. Gegen 15.34 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal, die mit fünf Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz war, alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hätten alle Fahrer der beteiligten Pkw bereits ihre Fahrzeuge verlassen. Sie seien durch die Feuerwehr medizinisch erstversorgt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut worden. Auslaufendes Benzin sei abgebunden worden. Der Rettungsdienst, der mit mehreren Rettungswagen und Notarzt vor Ort war, habe vier der Verletzten in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung gebracht. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.