Neun Kicker auf einen Schlag an Covid-19 erkrankt, dann zwei Spieltage Pause – der vor der Runde von vielen als Meisterschaftsfavorit der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz (Gruppe 2) gehandelte ASV Heßheim kämpft in dieser Saison nicht nur um Punkte auf dem Spielfeld. Gleich nach der Zwangspause musste der ASV am Sonntag zum souveränen Spitzenreiter SV Obersülzen, die Heßheimer verloren 0:1.

„Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient“, findet ASV-Trainer Andreas Köhler. Doch letztlich habe Obersülzen an diesem Tag eben doch verdient gewonnen,