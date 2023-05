Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Führungswechsel in der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz: Der Tabellenzweite SV Obersülzen hat am Freitagabend am Sülzer Tor den als Spitzenreiter angereisten ASV Heßheim mit 1:0 (1:0) geschlagen. Dadurch hat der SVO als Primus zwei Punkte Vorsprung vor den Gästen. Zumindest bis Dienstag darf der SVO nun die Tabellenführung genießen.

„Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch wie es muss.“ Der Kommentar eines Zuschauers trifft auf den SV Obersülzen zu. Die Heßheimer sind dagegen zu kurz