Die Winterpause neigt sich dem Ende entgegen. Während die meisten Mannschaften in der A-Klasse erst am 26. Februar mit dem ersten Pflichtspiel starten, wird es für Eintracht Lambsheim bereits am heutigen Samstag wieder ernst.

Für die Eintracht geht es am Samstag um 14.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Arminia Ludwigshafen II weiter. Mit einer veränderten Mannschaft und einem neuen Coach an der Seitenlinie startet die Eintracht in das Kalenderjahr. Matthias Bonifer heißt der neue Trainer der Lambsheimer. Es wird sicher kein einfaches Spiel für die Eintracht. Als Tabellenneunter mit 17 Punkten aus 14 Spielen stehen Bonifers Schützlinge aktuell im Mittelfeld der Tabelle, wobei der Abstand nach unten mit sechs Punkten auf den Drittletzten Polizei SV GW Ludwigshafen deutlich kleiner ist als nach oben. Dementsprechend geht es für den neuen Coach darum, den Klassenverbleib zu sichern.

Personelle Lage sehr angespannt

Einen ersten wichtigen Schritt dahin könnten die Hausherren schon am Wochenende gehen und mit einem Sieg den Abstand zum Tabellenelften aus Ludwigshafen von drei auf sechs Punkte verdoppeln. Andersherum bedeutet das aber auch: Bei einer Heimniederlage liegen Eintracht und Arminen gleichauf. Das allein verdeutlicht, dass die Partie für den weiteren Saisonverlauf nicht ganz unbedeutend ist.

Die personelle Lage bei der Eintracht ist angespannt. Gleich zum Auftakt am heutigen Samstag in der so wichtigen Partie gegen die Zweitvertretung des Oberligisten drohen dem neuen Coach einige Ausfälle . „Es fehlen acht Mann. Wir müssen aufstocken aus der zweiten Mannschaft“, berichtet Bonifer, der trotz allem mit einer positiven Einstellung in die Rückrunde geht und ein Versprechen abgibt: „Wenn wir das Spiel am Wochenende gewinnen, halten wir die Klasse.“