Spitzenreiter und doch nicht aufgestiegen – so erging es der DJK Schwarz-Weiss Frankenthal in der vergangenen Saison in der Süd-Gruppe der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz. Jetzt unternimmt die junge Mannschaft von Trainer Tim Graf einen neuen Anlauf. Die Vorzeichen sind gut. Und ein Ex-Profi soll die Geschicke auf dem Platz lenken.

Die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal teilte das Schicksal von etlichen Teams im Amateurbereich: Die Mannschaft stand beim Abbruch der Saison auf Platz eins ihrer Staffel. Die Aufstiegsfeier fiel allerdings