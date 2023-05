Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine Tore sind im Spitzenspiel der A-Klasse Rhein-Pfalz gefallen. Verfolger DJK Eppstein und Tabellenführer SV Obersülzen trennten sich am Sonntag auf dem Naturrasenplatz in Eppstein leistungsgerecht 0:0. Da sich auch im zweiten Spitzenduell der ASV Heßheim und Schwarz-Weiss Frankenthal mit 1:1 die Punkte teilten, bleibt das Rennen an der Tabellenspitze weiter spannend.

SV-Trainer Sascha Gerber hatte ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Chancen gesehen. Die beste hat sein Team durch Dominic Gerber vergeben. „Das war eigentlich die einzige hundertprozentige