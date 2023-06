Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leichtes Spiel für die DJK Eppstein am Sonntag? Das will DJK-Trainer Stephan Krön so nicht sagen. Aber leichter als in unserem Spiel des Tages gegen Schlusslicht VfR Grünstadt II (15 Uhr) wird es Eppstein in der Fußball-A-Klasse im Restprogramm der Staffel zwei wohl nicht mehr haben, sich drei Punkte zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zu sichern.

Mathematik oder Emotion? Mathematiker haben es im Sport meist sehr schwer. Trotzdem hat der Trainer des Fußball-A-Klassisten DJK Eppstein vor dem Viertelfinalspiel im Kreispokal am Mittwoch