Wenn am Sonntag, 15 Uhr, in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz die DJK Eppstein den MTSV Beindersheim empfängt, scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Während die Gastgeber in den ersten drei Spielen die maximale Ausbeute an Punkten holten, stehen die Gäste erst bei drei Zählern.

Für MTSV-Trainer Üzdal Duman ist das keine große Überraschung: „Wir hatten ein hartes Auftaktprogramm, und jetzt gegen Eppstein wird es sicherlich nicht einfacher.“