Mit 5:2 (3:1) hat sich die DJK Eppstein in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz bei der DJK Schwarz-Weiss Frankenthal durchgesetzt. Es war das Duell zweier ersatzgeschwächter Teams. Die Gastgeber, frischgebackener Kreispokalsieger, warten damit weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis in der Aufstiegsrunde. Eppstein bleibt in Lauerstellung.

Neben einigen Stammspielern fehlte bei Eppstein auch der Rot-gesperrte Trainer Stephan Krön, der von Denis Jolic an der Seitenlinie vertreten wurde. Ihm war es wichtig, dass sein Team auf die auch aus