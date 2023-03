Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Heßheim und der MTSV Beindersheim werden am Sonntag ihre Meisterschaftsspiele in der Fußball-A-Klasse austragen. Das teilen die Trainer Andreas Köhler (ASV) und Üzdal Duman (MTSV) am Freitag auf Nachfrage mit. Heßheim muss am Sonntag um 14.45 Uhr beim Spitzenreiter SV Obersülzen antreten, Beindersheim zeitgleich beim TuS Sausenheim.

Beide Mannschaften verzeichneten nach der gemeinsamen Begegnung in der Gruppe 2 der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Ende Oktober eine ganze Reihe von mit Corona infizierten Spielern,