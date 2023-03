Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2:1 (1:0) siegte der Tabellendritte der Fußball-A-Klasse, der ASV Heßheim, am Sonntag zu Hause gegen den Zweiten DJK Eppstein. Bis auf vier Punkte rückten die Gastgeber an die DJK heran. Eppstein ist trotz der Niederlage in der Aufstiegsrunde, Heßheim fehlen dafür noch mindestens zwei Zähler.

Die DJK qualifizierte sich bereits für die Aufstiegsrunde, weil der MTSV Beindersheim auf eigenem Platz 0:3 gegen den VfR Grünstadt II verlor. Doch wie ein Aufsteiger spielten