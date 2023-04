Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Gewinner des ersten Spieltags in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz stehen sich am Sonntag auf dem aufgefrischten Heßheimer Naturrasenplatz in unserem Spiel der Woche gegenüber. Der ASV Heßheim empfängt um 15.30 Uhr den MTSV Beindersheim zum Derby der Nachbarorte. Beide Teams rechnen sich was aus.

Beide Mannschaften sind optimal aus den Startlöchern gekommen. Der von vielen als Meisterschaftsfavorit Nummer eins angesehene ASV Heßheim, der im vergangenen Jahr bis zum Saisonabbruch