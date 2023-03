Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

7:0 (4:0) gewann der ASV Heßheim am Donnerstag sein Nachholspiel in Sausenheim. Kann der aktuelle Tabellendritte im Verfolgerduell am Sonntag noch einmal Druck auf den Zweiten DJK Eppstein aufbauen? Die Partie wird um 14.30 Uhr in Heßheim angepfiffen.

Die DJK Eppstein hat ein schweres Restprogramm vor sich. Nach dem Heßheim-Spiel stehen noch Partien gegen den MTSV Beindersheim und Spitzenreiter SV Obersülzen auf dem Programm. Gewinnt am Sonntag