Die Handball-Region(HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim und die HSG Eckbachtal sind in die nächste Runde der Qualifikation zum Aufstieg in der A-Jugend-Oberliga eingezogen. In einer Viererrunde werden am Donnerstag die zwei pfälzischen Teilnehmer für die RPS-Oberliga in der Bellheimer Spiegelbachhalle ausgespielt.

Mit drei Siegen in der ersten Aufstiegsrunde ist die A-Jugend der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/ Kindenheim dem großen Ziel, der Qualifikation zur Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar (RPS), deutlich nähergekommen.

Die Mannschaft von Trainer Dimitri Kerber setzte sich am Sonntag in eigener Halle im ersten Spiel gegen den TSV Speyer durch. Diese Partie war nichts für schwache Nerven. Drei Minuten vor Spielende hieß es noch 18:19. Durch zwei Treffer konnte der HR-Nachwuchs das Spiel noch drehen. „Das war nicht unser bestes Spiel, dennoch bin ich zufrieden. Denn genau solche Spiele haben wir in der letzten Saison noch verloren“, sieht Coach Dimitri Kerber einen Fortschritt bei seinem Team. In der nächsten Partie wartete die HSG Eckbachtal. Obwohl die „Nordpfälzer Wölfe“ nach sechs Minuten mit 0:4 hinten lagen, gewannen sie das Derby mit 20:17. Somit war das letzte Gruppenspiel gegen die HSG Landau/Land, das erneut mit 20:19 gewonnen wurde, ohne Bedeutung. Schon vorher stand fest, dass die HR und die HSG Eckbachtal in die nächste Runde einziehen.

In einer Viererrunde werden am Donnerstag die zwei pfälzischen Teilnehmer für die RPS-Oberliga ausgespielt. Auch der Dritte kann eventuell noch auf eine Teilnahme hoffen. Neben der HR und Eckbachtal schafften es die HSG Dudenhofen/Schifferstadt sowie die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam in die finale Runde. Da das Ergebnis gegen die HSG Eckbachtal mitgenommen wird, starten die kleinen „Wölfe“ mit zwei Zählern auf der Habenseite. „Dudenhofen/Schifferstadt ist da für mich der klare Favorit. Unser Ziel ist es, uns für die RPS zu qualifizieren“, verrät Kerber.