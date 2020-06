Ein 39-jähriger Transporterfahrer ist am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der A 61 an der Anschlussstelle Worms-Mörstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Abend berichtete, war der Mann in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als vor ihm ein Lkw wegen einer Tagesbaustelle abbremste. Der 39-Jährige fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den Lastwagen auf. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit dem Hubschrauber wurde er schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Zur Landung und Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.