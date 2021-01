Vermutlich mit einem Laserpointer hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr einen Fahrer geblendet, der auf der Autobahn A 6 bei Frankenthal unterwegs war. Den Beamten zufolge gab der Mann an, dass der Tatverdächtige auf der Brücke stand, über die Beindersheim und Frankenthal miteinander verbunden sind (Kreisstraße 5). Zu einer akuten Gefahrensituation sei es trotz des Blendangriffs nicht gekommen. Von dem Gesuchten liegt eine vage Beschreibung vor: Der Mann sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe dunkle Kleidung sowie eine Wollmütze getragen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.