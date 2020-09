Die Polizei in Worms hat am Mittwoch in einer groß angelegten Aktion an mehreren Stellen im Stadtgebiet den Verkehr kontrolliert. Zunächst nahmen die Beamten im Industriegebiet Nord 56 Personen und 40 Fahrzeuge im Hinblick auf Fahrtüchtigkeit und Verkehrssicherheit unter die Lupe. Ein Autofahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Strafanzeige wurde erstattet. Neben sieben Gurtverstößen stellten die Beamten zehn Mängelberichte aus.

Im Anschluss nahmen die Polizisten am Marktplatz den unerlaubten Linksabbiegeverkehr ins Visier. Binnen einer Stunde bogen vor den Augen der Ordnungshüter vier Autofahrer falsch ab, zwei waren nicht angegurtet. In der Fußgängerzone wurden sieben Personen kontrolliert. Drei Radfahrer wurden wegen des unerlaubten Befahrens der Fußgängerzone verwarnt.

Pkw wird verschlossen

Den Abschluss der Kontrollen bildeten Geschwindigkeitsmessungen mit dem Lasermessgerät auf der B9 am Festplatz in Fahrtrichtung Mainz. 30 Fahrzeugführer waren hier zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter bei erlaubten 50 Stundenkilometern wurde mit 96 km/h gemessen. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde vor Ort verschlossen, eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde verfasst.