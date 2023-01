Bei einem Verkehrsunfall in der Wormser Rheinstraße hat ein 91 Jahre alter Mann am Donnerstagabend schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Auto den Senior an, als der gerade die Straße überqueren wollte. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in eine Klinik. Der Autofahrer blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.