Nach dem Lutherjahr 2021 dreht die Stadt Worms weiter am Rad der Geschichte: Im Blickpunkt steht in diesem Jahr das Jubiläum „900 Jahre Wormser Konkordat“ am 23. September. Beleuchtet wird der Investiturstreit im 12. Jahrhundert.

„Worms steht zwei Mal in den Schulbüchern. Einmal mit Martin Luthers berühmter Widerrufsverweigerung auf dem Reichstag in Worms 1521, zum zweiten Mal beim Thema Investiturstreit“, betont Oberbürgermeister Adolf Kessel. Mit der Unterzeichnung des Wormser Konkordats am 23. September 1122 jähre sich ein Ereignis europäischen Ranges zum 900. Mal. Mit den Veranstaltungen wolle man an die dramatischen Ereignisse erinnern, als es mit dem Streit um die Einsetzung der Bischöfe im Deutschen Reich zugleich um die Machtfrage zwischen Kaiser um Papst und damit um die Vorherrschaft im mittelalterlichen Europa ging.

Herzstück des Jubiläums, das sich mit Konflikten und Konfliktlösung im Mittelalter beschäftigt, ist eine Sonderausstellung im Museum der Stadt Worms im Andreasstift vom 24. September bis 30. Dezember. Sie trägt den Titel „Spiel um die Macht – von Canossa nach Worms“ und will das Geschehen mit klassischen Exponaten und auf innovative Weise insbesondere für junge Zielgruppen erlebbar machen.

Geschichte als Graphic Novel

In der Sonderschau zu sehen sein werden rund 60 klassische Exponate, darunter auch Leihgaben aus Deutschland und Österreich wie der Sarkophag Kaiser Heinrichs V. aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer, der Ring des Mainzer Erzbischofs Aribo aus dem Bischöflichen Diözesanmuseum Mainz sowie aus österreichischem Privatbesitz ein kostbares Missale aus dem 11. Jahrhundert. Mit Konzept, Bildsprache und Tonalität der Ausstellung wolle man auch ein junges Publikum ansprechen, betont Olaf Mückain, Kurator und Wissenschaftlicher Leiter des Museums. Die Hintergründe des Investiturstreits sollen in Art einer Graphic Novel im Stil des Streetart-Künstlers Banksy dargestellt werden. Ein in die Ausstellung integriertes „Escape Spiel“, das mit dem eigenen Handy gespielt werden kann, ermögliche einen emotional-spielerischen Zugang zu den mittelalterlichen Ereignissen.

Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Führungs- und Vortragsprogramm, sowie ein museumspädagogisches Begleitprogramm für verschiedene Jahrgänge und Fächer ab Klassenstufe 5. Für Schulklassen gibt es als Ergänzung zum Ausstellungsbesuch Workshops zu den Themen „Auf Schritt und Tritt“ mit Herstellung einer mittelalterlichen Bodenfliese, „Kaiser auf Reisen“ mit Bau eines kaiserlichen Reisewagens als Gemeinschaftsprojekt, „Macht Spiele“ mit Basteln eines Wikinger Brettspiels und „Wir haben schreiben lassen“ mit Gestaltung eines Herrscherzeichens mit Tinte und Feder. Herbstferienspiele für Kinder ab 7 Jahren gibt es vom 17. bis 19. Oktober jeweils von 10 bis 15 Uhr unter dem Motto „Bleibt auf dem Wandteppich! Von Bayeux nach Worms“.

Viele weitere Veranstaltungen

Während der Jubiläumsausstellung wird es neben öffentlichen und Kuratorenführungen auch Kostümführungen geben, bei denen die Besucher auf Zeitgenossen des Investiturstreits treffen und erfahren können, wie diese auf die Ereignisse blickten. An den Feierlichkeiten mit eigenen Veranstaltungen beteiligt sind auch verschiedene Vereinigungen und Organisationen, darunter natürlich die Kirchen. So präsentiert das Theater im Museumshof am 2. und 3. September das Stück „(Nur) ein Spiel“ (Beginn 19 Uhr, Eintritt 10 Euro). Neueste Forschungsergebnisse über „Das Wormser Konkordat“ werden vom 14. bis 16. September auf einer wissenschaftlichen Tagung im Wormser Tagungszentrum präsentiert (Anmeldung erforderlich). Vorträge zu „Agnes von Waiblingen – Salierin, Stauferin, Babanbergerin“ gibt es am 11. November und 12. Dezember in der Magnuskirche (Beginn 18 Uhr, Eintritt frei).

Termin

„Spiel um die Macht – von Canossa nach Worms“, Sonderausstellung im Museum Andreasstift anlässlich des Jubiläums „900 Jahre Wormser Konkordat“ vom 24. September bis 30. Dezember 2022. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Rahmenprogramm gibt es im Internet unter www.museum-andreasstift.de und www.wormser-konkordat.de