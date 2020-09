Ein 88-jähriger Ladendieb wurde am Dienstagmorgen im Wormser Hornbach-Baumarkt vom Hausdetektiv auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Mann diverse Bohraufsätze eingesteckt und lediglich die Bohrmaschine an der Kasse bezahlt. Als er auf die nicht beglichenen Artikel angesprochen wurde, rammte er dem Ladendetektiv den Werkzeugkoffer zwischen die Beine, um im Besitz des Diebesguts im Wert von etwa 34 Euro zu bleiben. Der 88-Jährige konnte dennoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.