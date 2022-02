Ein 84 Jahre alter Beindersheimer hat am Samstagmittag einen Unfall in der Alten Straße in Heßheim verursacht, bei dem der Sachschaden auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Laut Polizei kam der Senior vermutlich in Folge geistiger und körperlicher Mängel von der Fahrbahn ab, fuhr frontal gegen ein geparktes Auto und schob dieses 20 Meter vor sich her. Anwohner riefen die Polizei. Der 84-Jährige klagte über Nacken- und Kopfschmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein musste er abgeben.