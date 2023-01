Nach mehrstündiger Suche, bei der unter anderem Rettungshunde der Feuerwehr Frankenthal sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz waren, wurde ein 81-jähriger Pflegeheimbewohner am frühen Freitagmorgen wohlbehalten gefunden. Das teilt die Polizei Frankenthal am Sonntag auf Anfrage mit. Der demenzkranke Mann, der mit seiner ebenfalls erkrankten Frau in einem Seniorenheim in Frankenthal lebt, sei von der Einrichtung gegen 19 Uhr vermisst und zunächst im Umfeld gesucht worden. Gegen 22.30 Uhr sei dann die Polizei informiert worden, die den Fall gegen 23.30 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet habe. Da der 81-Jährige früher in Ludwigshafen gelebt und gearbeitet habe, habe sich die Suche auf die Stadtteile Friesenheim, Pfingstweide, Oppau und Oggersheim sowie die Feldwege zwischen Frankenthal und Ludwigshafen konzentriert. Gefunden worden sei der Mann schließlich um 2.40 Uhr am Ortseingang von Oggersheim, aus Richtung Studernheim kommend.