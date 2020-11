Wollsocken in allen Größen und Farben hat Erika Schernus im Corona-Lockdown seit März gestrickt. Und weil die 81-jährige Frankenthalerin am Ende nicht recht wusste, wem sie die Socken geben sollte, beschenkte sie nun die Bewohner des Hieronymus-Hofer-Hauses.

„Ich hatte ja Zeit“, sagt die rüstige Seniorin auf die große Menge angesprochen. „Als die Corona-Pandemie ausbrach, konnten wir uns nicht mehr mit den anderen Menschen treffen wie vorher. Ich habe immer schon gerne Handarbeiten gemacht.“ Bei Musik und Kaffee habe sie sich auf den Balkon in die Sonne gesetzt und Bettsocken aus extraweicher Babywolle gestrickt. „Warme Füße hat doch jeder gerne“, ist sie sicher, dass ihre Handarbeit bei den Bewohnern des Pflegeheims gut ankommt. Die Idee, das Hieronymus-Hofer-Haus zu beschenken, habe ihre Tochter Martina gehabt, die in der benachbarten Tagesklinik als Pflegemitarbeiterin beschäftigt ist.

„Es tut gut, wenn Menschen anderen Menschen unkompliziert Freude bereiten und das in einer Zeit, die für alle besonders schwierig ist“, findet Nicola Hagemann, Einrichtungsleiterin im Hofer-Haus. Ihre Socken übergab Erika Schernus dem Heimbeiratsvorsitzenden Karl-Heinz Hüther. Beide Senioren waren sich einig darin, dass die Familie das sei, was jetzt am meisten zähle. Gerade in Krisenzeiten müsse man zusammenzuhalten und aufeinander achten. Auch ihre drei Kinder, sechs Enkel und bald drei Urenkel versorgt die 81-Jährige regelmäßig mit Selbstgestricktem. „Bei mir muss keiner frieren“, sagt Erika Schernus.