Eine 81-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Polizei wollte die Seniorin gegen 12.45 Uhr die Wormser Straße im Bereich der Peter-Rosegger-Straße überqueren. Dabei kollidierte sie mit einer kreuzenden 26-jährigen Radlerin. Die 81-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Unklar ist, welche Radfahrerin grünes Ampellicht hatte. Die Polizei bittet unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.