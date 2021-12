Mit einem Schock kam eine ältere Frau am Mittwochvormittag ins Krankenhaus. Die Frau war auf die Straße gestürzt. Der Grund dafür ist laut Polizei jedoch unklar. Ein 53-Jähriger war mit seinem Auto aus der Sterngasse rückwärts in die Welschgasse gefahren, als ihn eine Zeugin auf die 81-Jährige aufmerksam machte, die neben seinem Fahrzeug auf der Straße lag. Die Seniorin sagte, sie sei auf dem Gehweg gelaufen und durch einen Stoß am Rücken zu Boden gefallen. Woher dieser Stoß gekommen sei, könne sie nicht angeben. Die Zeugin vermute laut Polizeibericht, dass die Frau ohne Einfluss des Autos von selbst auf der Straße gestürzt sei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.