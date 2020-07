Eine 80-jährige Wormserin wurde am Dienstag Opfer eines Trickdiebstahls. Laut Polizei hatten zwei Frauen gegen 18.45 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Bebelstraße geklingelt und darum gebeten, einen Beutel für ihre abwesende Nachbarin entgegenzunehmen. Als sie diesen annahm, sollte sie eine Decke aus dem Beutel herausnehmen. Um noch Telefonnummern auszutauschen, verlagerte sich die Situation in die Wohnung. Während eine Täterin die Decke als Sichtschutz nutzte, begab sich die Komplizin ins Schlafzimmer der 80-Jährigen und entwendete eine goldene Armbanduhr und einen Ring aus dem Nachttisch. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die Frauen bereits verschwunden waren. Die Täterinnen waren dunkel gekleidet. Sie sollen beide 50 bis 55 Jahre alt sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.