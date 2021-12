Aufgefallen ist eine 79-Jährige am Sonntagabend in Worms aufgrund ihrer Fahrweise. Laut Polizei hatte ein Zeuge daraufhin die Rotphase einer Verkehrsampel genutzt, um die Frau anzusprechen. Dabei habe er deutlichen Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem die Seniorin die Fahrt bei Grün fortgesetzt hatte, alarmierte der Zeuge die Polizei. Eine Streife wollte die Frau dann stoppen, doch die beachtete die Haltesignale nicht und fuhr in Schlangenlinien auf die B47 in Richtung Monsheim. Sie konnte jedoch nach wenigen Metern angehalten und kontrolliert werden. „Mit 1,39 Promille Atemalkohol war für sie die Fahrt beendet“, so die Polizei. Der Führerschein der 79-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.