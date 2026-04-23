Seit 75 Jahren prägen die Landfrauen das Heuchelheimer Dorfleben mit. Was als bäuerlich geprägter Zusammenschluss begann, ist heute ein moderner Verein mit Bildungsanspruch.

Die Gründung der Heuchelheimer Landfrauen fand am 26. April 1951 mit Unterstützung der Landwirtschaftsschule statt. Mit dabei war Trude Schneider (geborene Zelt), die einzige Nichtbäuerin. Sie übernahm gleich zwei Ämter und wurde Schriftführerin und Kassenwartin. Die Themen der Anfangsjahre waren vom bäuerlichen Alltag bestimmt: richtiges Melken, Rinder- und Hühnerhaltung oder sicherer Umgang mit Strom im Haushalt sowie Vorführung technischer Geräte. Legendär ist der Besuch des „Persil-Manns“, der eine Waschvorführung präsentierte. Von Beginn an und bis heute beliebt waren und sind Koch- und Backkurse.

Einmal im Jahr gönnten sich die frühen Landfrauen gemeinsam mit ihren Männern einen Tagesausflug, etwa in den Schwarzwald oder nach Zweibrücken. Während der arbeitsintensiven Erntezeit von Mai bis Oktober ruhte das Vereinsleben.

In den 1960er-Jahren veränderte sich der Fokus: Die Themen Mode, Schönheit, Diäten und Heimdekoration hielten Einzug ins Programm. Die 70er-Jahre brachten schließlich Mehrtagesfahrten mit Bildungscharakter, unter anderem nach Kopenhagen, Prag und an den Lago Maggiore. Seit den Achtzigern steht die Altweiberfasnacht im Vereinskalender – ein Zeichen dafür, dass Geselligkeit und Humor immer ihren Platz haben.

Soziale Verantwortung war ebenfalls ein Anliegen. Jahr für Jahr wurden Pakete in die sogenannte Ostzone geschickt. Einnahmen aus dem Kuchen- und Plätzchenverkauf bei Kerwe und Weihnachtsmarkt flossen unter anderem an die Flutopfer von Hamburg (1962), die Kinderkrebsstation Annastift Ludwigshafen, an Betroffene der Ahrtalflut und an die Gemeindebücherei.

Im Gründungsjahr zählte der Verein 20 Mitglieder, der Monatsbeitrag betrug 20 Pfennig. Heute gehören 60 Frauen dazu, die im Jahr 36 Euro zahlen. In den 90er-Jahren waren es zwischenzeitlich sogar 85 Mitglieder. Auffällig ist die Altersstruktur: Viele Babyboomer sind bei den Landfrauen aktiv, jüngere Frauen zwischen 21 und 48 Jahren dagegen unterrepräsentiert. „Das Landfrauen-Image ist vorurteilsbelastet und nicht einfach zu durchbrechen“, sagt Waltraud Gögel, die Vorsitzende des siebenköpfigen Vorstandsteams.

Um neue Zielgruppen zu erreichen, gehen die Frauen in die Digitaloffensive: Seit Kurzem sind sie mit eigenem Logo auf Instagram präsent. Ihre räumliche Basis haben sie im Keller des Dorfgemeinschaftshauses – inklusive Küche, die für Kurse und Aktionen genutzt wird. Ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft: Nach Jahrzehnten als Ortsgruppe unter dem Dach des Landesverbands wurden die Landfrauen Heuchelheim 2024 als eigenständiger Verein neu gegründet.

Gefeiert wird das 75-jährige Bestehen am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus – im Kreis der Mitglieder und geladener Gäste. Geplant sind eine Fotoausstellung und eine szenische Darstellung der Vereinsgeschichte in Sketchen. Drei bepflanzte Schubkarren in den Vereinsfarben Orange, Pink und Grün sollen nach der Feier als Spende das Dorf verschönern.

Auf dem Programm der kommenden Monate stehen Fahrten zum ESA-Kontrollzentrum Darmstadt (8. Mai) und zum Dürkheimer Wurstmarkt (16. September). Auch eine Herbstwanderung (24. Oktober) und die Nikolausfahrt, diesmal zum Heilbronner Käthchen-Weihnachtsmarkt (3. Dezember), wird es wieder geben. Künftig wollen die Landfrauen noch Basteln für Kinder und Kochen mit dem Thermomix anbieten.

Kontakt

Die Landfrauen Heuchelheim sind im Internet unter www.landfrauen-heuchelheim.de und auf Instagram unter landfrauen_heuchelheim_ft erreichbar.