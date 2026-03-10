Mehr als 400 Mitglieder zählt der Kreisverband der Donaudeutschen Landsmannschaft. Zum Jubiläum blicken die Mitglieder auf ihre Geschichte und ihre Zukunft.

Die Donaudeutsche Landsmannschaft feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung bemühen sich ihre Mitglieder darum, Kultur und Tradition der Donauschwaben zu bewahren. In der Pfalz entstanden dazu Orts- und Stadtverbände, teilweise mit eigenen Heimatstuben.

Mehr als 400 Mitglieder zählt der Kreisverband insgesamt, etwas mehr als 200 davon gehören zur Frankenthaler Gruppe. Bei den regelmäßigen Veranstaltungen über das Jahr hinweg fänden sich nicht nur viele Teilnehmer, berichtet Johann Schmaltz, der seit 2006 Vorsitzender des Stadtverbandes ist. Auch rund 120 Helfer stünden dabei zur Verfügung.

Nachwuchs zu gewinnen bleibt schwierig

Eine Herausforderung bleibt allerdings der Nachwuchs. „Das große Angebot an Vereinen und die Ganztagsschulen machen die Arbeit nicht einfacher“, sagt Paul Nägl aus dem Landesvorstand. Aktive Mitglieder seien derzeit vor allem Menschen ab etwa 50 Jahren.

Unterschiede zwischen dem Hauptsitz in Speyer und der Gruppe in Frankenthal gebe es dennoch. In Speyer treffe sich eine Gruppe Jugendlicher unregelmäßig zum Tanzen oder Fußballspielen. In Frankenthal organisiert der Verein Partys und Veranstaltungen, die auf verschiedene Altersgruppen zugeschnitten sind.

Präsenz bei städtischen Veranstaltungen

Bei städtischen Veranstaltungen wie dem Strohhutfest, dem Herbstspektakel oder dem Weihnachtsmarkt beteiligen sich die Mitglieder regelmäßig mit musikalischen Beiträgen. Schmaltz selbst gehört zur Blaskapelle Pfalzklang, die zu verschiedenen Anlässen auftritt.

Auf Trachtenbälle oder Umzüge mit den traditionellen Kleidern verzichten die Mitglieder inzwischen allerdings. Die Kosten für große Veranstaltungsorte seien zu hoch geworden, um kostendeckend arbeiten zu können, erklärt Nägl. Auch die Teilnahme an Umzügen liege bereits einige Zeit zurück.

Dabei sind die Trachten aufwendig gearbeitet. Die Frauenkleider bestehen aus mehreren Unterröcken, die nicht geknickt werden dürfen, weil das Material sonst brechen kann. „Je reicher, desto mehr Unterröcke wurden getragen“, erklärt Nägl mit einem Schmunzeln.

Wurzeln in mehreren Herkunftsregionen

Der Stadtkreisverband, zu dem Frankenthal gehört, vereint Menschen aus drei Herkunftsregionen: Banater Schwaben aus Rumänien sowie Deutsche Schwaben aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Ungarn.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1949 rund 90.000 Flüchtlinge aus Lagern nach Rheinland-Pfalz umgesiedelt. Mehr als 36.000 von ihnen kamen in die Pfalz. Als die Donaudeutsche Landsmannschaft 1951 gegründet wurde, machten sich 300 Delegierte daran, Angehörige zu finden sowie Arbeit und Wohnraum für die Neuankömmlinge zu organisieren.

Zugleich bemühten sie sich darum, die eigene Kultur zu bewahren und Kontakte zu den einheimischen Kulturgruppen aufzubauen. In der Pfalz entstanden deshalb eigene Heimatstuben, etwa das Donauschwabenhaus in Frankenthal oder das Haus Pannonia in Speyer.

Traditionen und Feste

Bei den Veranstaltungen würden viele Erinnerungen wachgerufen, sagt Schmaltz. Dazu gehören Grill- und Schlachtfeste mit Spezialitäten wie Kesselfleisch oder „Sulzpaprikasch“, begleitet von typischer Blasmusik.

Im Herbst wird außerdem der sogenannte Traubenball gefeiert. Dabei werden an einem Gestell Trauben, kleine Likörflaschen und Zwiebeln befestigt. Besucher dürfen die Gegenstände „stehlen“, sollten sich dabei aber nicht erwischen lassen. Seit sich die Ortsverbände in Oggersheim und Osthofen aufgelöst haben, seien die Veranstaltungen häufig lange im Voraus ausgebucht, berichtet Schmaltz.

Heimatstube mit Museum

Die Frankenthaler Gruppe errichtete ihre Heimatstube am Kanal 12b im Jahr 1987. „Am 26. November 1989 fand mit dem Kathreinerball die erste Veranstaltung statt“, erinnert sich Schmaltz, der seit 1984 im Vorstand aktiv ist.

Das Gebäude wird regelmäßig genutzt und teilweise auch an andere Vereine vermietet. Im Obergeschoss befindet sich ein Museum, um das sich Schmaltz ebenfalls kümmert. Dort sind zahlreiche Trachten ausgestellt: Für unverheiratete Frauen bunt, nach der Eheschließung wurden sie traditionell durch schwarze Kleidung ersetzt. Auch die geflochtenen Haarkränzchen verschwanden dann unter einem Kopftuch.

Ein besonderes Ausstellungsstück ist ein sogenannter Flüchtlingswagen. Mit diesem Leiterwagen mit Kutschbock traten viele Menschen einst die Fahrt in ein neues Leben an.

Hoffnung auf jüngere Mitglieder

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen, mehr junge Erwachsene für die Vereinsarbeit zu gewinnen – möglicherweise auch für Aufgaben im Vorstand. Das Angebot unterscheide sich zwar von Heimatstube zu Heimatstube, sagen die Verantwortlichen. Dennoch wäre es schade, wenn die über Jahrzehnte bewahrte Kultur irgendwann in Vergessenheit geriete.