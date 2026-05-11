Eintracht Lambsheim gewinnt 7:1 beim ASV Fußgönheim II. Nach Frankenthals 4:1 am Nachmittag bricht Jubel aus – die Meisterschaft in der B-Klasse ist sicher.

Eintracht Lambsheim ist wieder da. Mit einem furiosen 7:1 (2:1) Auswärtssieg beim Tabellennachbarn ASV Fußgönheim II hat sich das Team von Trainer Christian Batzler bereits vor den letzten beiden Spielen die Meisterschaft in der B-Klasse Rhein-Pfalz Staffel Nord gesichert.

Nach dem klaren Eintrachtsieg war zunächst Abwarten angesagt. Verfolger Hettenleidelheim/ Wattenheim konnte mit einem Sieg beim VfR Frankenthal II das Titelrennen weiter vertagen. Das Spiel fand erst am späteren Nachmittag statt. Doch nach dem 4:1-Sieg von Frankenthal II kannte der Jubel im Eintracht-Lager keine Grenzen mehr.

„Wir haben das VfR-Spiel im Live-Ticker verfolgt. Einige Spieler haben sich dann spontan einen Traktor besorgt und sind damit nach Frankenthal gefahren. Wir feiern jetzt gerade mit der Mannschaft im Café Ideal, einem unserer Sponsoren“, berichtete Christian Batzler nach dem Erreichen des erklärten Saisonziels am Telefon. Mannschaftskapitän Luka Dujic kündigte an, dass nun eine Saisonabschlussfahrt geplant wird, um die Meisterschaft zu feiern und den Zusammenhalt im Team weiter zu stärken.

Eintracht Lambsheim führt nun vor den letzten beiden Spielen mit 60 Punkten die Tabelle uneinholbar an, der VfR Frankenthal II hat bereits ein Spiel mehr absolviert und kann mit 55 Punkten nicht mehr vorbeiziehen. Auch für Hettenleidelheim-Wattenheim (52) geht es nun nur noch um den Relegationsplatz zwei.

Christian Batzler war vor dem Auswärtsspiel in Fußgönheim von einer schwierigen Aufgabe ausgegangen. Das Heimteam war seit neun Spielen ungeschlagen und belegt mit 49 Punkten einen vorderen Tabellenplatz. Doch sein Team fand von Beginn an gut ins Spiel. Bereits früh scheiterte Flügelspieler Tobias Sekoschan frei vor dem Tor an ASV-Torhüter Disai Kaiwan (7.). Innerhalb von vier Minuten sorgte dann Mittelstürmer Moritz Wesler für Entspannung. Er traf zweimal nach starker Vorarbeit von Julius Sobotzik und Kthim Gaxherri mit wuchtigen Flachschüssen zur 2:0-Führung (17. und 21.).

Kurz danach ging ein versuchter Heber von Sekoschan über Torwart und Latte (23.). Etwas überraschend kam Fußgönheim dann zum 1:2-Anschlusstreffer. Mit einem Weitschuss ins kurze Eck überwand Leon Hutzer Eintracht-Keeper Elias Bodewig (24.). Der Gegentreffer zeigte Wirkung. Lambsheim kam nun nicht mehr so leicht ins gegnerische Drittel, blieb aber in der Abwehr stets aufmerksam. Bei einem Kopfball von Manjot Singh und einer weiteren Möglichkeit von Wesler hatte das Batzler-Team noch weitere gute Chancen (36. und 40.).

Nach der Pause nutzte der Eintracht-Trainer seine gut gefüllte Spielerbank und wechselte bereits früh dreimal, darunter auch Davide Buttacio im Mittelfeld (75.) und Louis-Gabriel Sikpo, der für den müde gewordenen Torschützen Wesler als Sturmspitze aufgeboten wurde (60.). Beide waren dann auch wesentlich am noch deutlichen Sieg beteiligt. Nach einem langen Ball setzte sich Sikpo im Strafraum gut durch. Seinen Torschuss konnte der ASV-Torhüter noch abwehren, doch den hoch durch den Strafraum fliegenden Ball köpfte im Anschluss Buttaccio aus kurzer Entfernung ins leere Tor (76.). Das 3:1 war gefühlt eine Erlösung für die Eintracht-Mannschaft und den Anhang. Endgültig entschieden war das Spiel dann nach dem Doppelschlag von Dujic und erneut Buttaccio innerhalb einer Minute zum 1:5 (78. und 79.). Gegen einen nun resignierenden Gegner, der auch personell geschwächt war, folgten noch zwei weitere Eintracht-Treffer.

Sikpo nutzte die starke Vorarbeit des gerade wieder eingewechselten Moritz Wesler per Direktabnahme zum 1:6 (85.). Nun klappte alles beim kommenden Meister. Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Manjot Singh Sangar für den 1:7-Endstand (88.).

Nach dem Spiel war noch nicht klar, ob der Sieg schon zur Meisterschaft reichen würde. Doch Trainer und Mannschaft waren sich sicher, dass sie sich den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen werden. Christian Batzler freute sich über den unerwartet hohen Sieg bei einem nominell starken Gegner: „Wir sind von einem schwierigen Spiel ausgegangen. Wir hatten zuletzt mit der 0:5-Niederlage in Hettenleidelheim/Wattenheim und dem 0:0 zuhause gegen Sausenheim zwei Rückschläge, die aber erklärbar waren. In Hettenleidelheim waren wir nach einer Roten Karte schon früh in Unterzahl, hatten dann das Spiel lange offen gehalten, waren aber zu abschlussschwach. Sausenheim hat sich mit allen Mann hinten reingestellt, da hat es an der Durchschlagskraft gefehlt. Das war heute viel besser. Unser Sieg war ungefährdet. Wir waren vorne konsequent und in der Abwehr hart in den Zweikämpfen. Die Mannschaft hat heute ein Gesicht gezeigt, das wir dann auch künftig in der A-Klasse brauchen werden.“

Batzler kündigte an, auch die letzten beiden Spiele mit dem nötigen Ernst und der nötigen Konzentration anzugehen. Am nächsten Sonntag besteht im letzten Heimspiel gegen VT Frankenthal für den eigenen Anhang Gelegenheit, das Team und den Verein nach längerer Durststrecke gebührend zu feiern. Zum Saisonausklang folgt dann noch das Auswärtsspiel beim SC Bobenheim-Roxheim II.