Bei einem Überfall wurde eine 68-jährige Wormserin am Montag gegen 15.10 Uhr in der Hochstraße von einem unbekannten Mann beraubt und verletzt.

Wie die Polizei berichtete, lief die Frau mit ihrem Rollator von der Speyerer Straße in die Hochstraße, als sie plötzlich von hinten gepackt wurde. Der Täter riss ihr die Goldkette vom Hals. Dabei stürzte die 68-Jährige und verletzte sich leicht an den Beinen und am Hals. Der Täter flüchtete über die Speyerer Straße in Richtung Horchheimer Straße.

Er soll etwa 25 Jahre alt, schlank und 1,70 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Er trug blaue Jeans und eine blaue Jeansjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.