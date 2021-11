Für einen 63-jährigen Frankenthaler kam Samstagnacht bei einem Wohnungsbrand jede Hilfe zu spät. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht über das Feuer in der Nordendstraße informiert. Starker Rauch sei in der Umgebung sichtbar gewesen. Die Bewohner hätten sich ins Freie gerettet, eine Person galt als vermisst. Schon auf der Anfahrt hätten sich die ersten Trupps deshalb für eine Menschenrettung ausgerüstet. Da der komplette Wohnbereich bereits in Flammen stand, mussten sich die Wehrleute über die Stockwerke verteilt zur Rettung und Brandbekämpfung aufmachen. Ein Trupp habe den leblosen Mann in der Brandwohnung gefunden. Rund eine halbe Stunde nach Alarmierung sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, bis etwa 4.30 Uhr seien aber immer wieder kleine Glutnester aufgelodert. Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar, die Angehörigen kamen bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache laufen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren aus Frankenthal und Bobenheim-Roxheim waren mit 41 Kräften und neun Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem seien die Stadtwerke Frankenthal und die Polizei vor Ort gewesen. Die Malteser unterstützten mit einem Rettungswagen und versorgten die Einsatzkräfte. Zur Betreuung der Angehörigen war das Kriseninterventionsteam aus Grünstadt nach Frankenthal gekommen. Das Technische Hilfswerk überprüfte noch in der Nacht die Standfestigkeit des Gebäudes und verschloss die Zugänge.