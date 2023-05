Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er lief und lief und lief: Der Frankenthaler Gerhard Raithel (United Runners of Pfalz/LLG Wonnegau) legte beim K6 Ultramarathon Running Festival im tschechischen Konstantinovy Lázn innerhalb von sechs Tagen 457,478 Kilometer zurück. Damit war er zweitbester Deutscher in dem illustren Starterfeld.

Der 61-jährige Frankernthaler nahm zum ersten Mal am K6 Ultramarathon Running Festival in Tschechien teil. Er belegte den dritten Platz in seiner Altersklasse. Vor allem aber hat Raithel damit den