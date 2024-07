Die Lutherkirche wird 2024 60 Jahre alt, das soll von 30. August bis 1. September mit einem Festwochenende groß gefeiert werden. Wie die Gemeinde berichtet, laufen die Planungen des Presbyteriums dafür auf Hochtouren. Auch die beiden Partnergemeinden haben sich für die Festtage angekündigt.

Die Lutherkirchengemeinde erwartet am Festwochenende Besuch der Gemeinde St. Andrew’s Roundhay im englischen Leeds und von der Martinskirche in Bernburg (Sachsen-Anhalt). Beginnen werden die Feierlichkeiten am Freitagabend, 30. August, mit einem Bühnenprogramm von Christian Stejskal. Der norwegische Performance-Künstler hat laut Mitteilung das Markus-Evangelium in jahrelanger Arbeit auswendig gelernt und verbindet szenisches Sprechen mit Live-Musik und einer Bildshow. Beginn ist voraussichtlich um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 31. August, macht sich die Gemeinde zu einem Ausflug nach Speyer auf, wo es eine thematische Stadtführung geben wird. Für den Abend ist ein Partnerschaftstreffen mit den Gästen aus Leeds und Bernburg und deren Gastgeberfamilien geplant. Mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Lutherkirche beginnt der Sonntag, 1. September. Gestaltet wird der Gottesdienst mit Taufe von Pfarrer Martin Henninger und Pfarrer Jean-Christoph de Araujo. Die Predigt hält Oberkirchenrätin Marianne Wagner aus Speyer. Laut Pressemitteilung hat auch Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) seine Teilnahme zugesagt. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen.

Kunstwerk aus Fotos

Im Vorlauf zu den Jubiläumsfeierlichkeiten soll ein Kunstwerk entstehen, das aus vielen Fotos einzelner Personen besteht, die sich mit der Lutherkirche verbunden fühlen, am Ende das Gotteshaus in der Bohnstraße darstellen sollen. Die Gemeinde bittet daher Menschen, die ihr nahestehen, sich vom Lutherkirchen-Team fotografieren zu lassen. Eine Möglichkeit dazu besteht schon am Freitag, 12. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr an der Lutherkirche (Bohnstraße 16) und von 17 bis 18.30 Uhr an der Friedenskirche (Mozartstraße 26),

am Samstag, 13. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Spielplatz auf dem Adenauerplatz sowie am Sonntag, 14. Juli, im Anschluss an den Familiengottesdienst (ab 10.30 Uhr) in der Lutherkirche.