Vor 60 Jahren wurde die Karl-Wendel-Schule eröffnet. Das haben die Lambsheimer am Samstag intensiv gefeiert.

Nur schulintern und bei Ehrengästen ist das Schulfest der Lambsheimer Karl-Wendel-Schule (KWS) angekündigt worden, und doch hat man am Samstag das Gefühl, das ganz Dorf sei zur Jubiläumsfeier gekommen. Auf dem Pausenhof sind die Tische gut besetzt, an den Verpflegungsständen stehen die Menschen Schlange und das Angebot an Tanz-, Gesangs- und Theaterdarbietungen ist groß.

Was für ein Gewusel. So eng geht’s plötzlich auf dem weitläufigen Schulgelände zu, kurz bevor der Schulsong aufgeführt wird. Foto: Waltraud Werdelis

Jungen und Mädchen ziehen ihre Eltern und Großeltern in alle Winkel der Grundschule, um ihnen etwas zu zeigen. Sowohl in der Turnhalle als auch auf dem Spielgelände können die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachgeben. Überall sind bunte Bastel- und Projektarbeiten ausgestellt, und im Foyer werden Urkunden, Listen und Fotos hinter Glas präsentiert. Renate Young, die ehrenamtliche Archivpflegerin der Gemeinde Lambsheim, hat sie zusammengetragen und sinnvoll aufbereitet. „Es gibt leider nicht viel zur Geschichte der Schule“, sagt sie mit Bedauern.

In der Turnhalle wird neben Colakistenklettern und Hockey unter anderem ein Schnuppertraining an der Kletterwand angeboten. Foto: Waltraud Werdelis

Zu Anfang bis zu 40 Kinder in einer Klasse

Das mag für Dokumente des Schullebens und Bilder gelten, aber nicht für das Wissen um die Gründung und Entwicklung der KWS. Sie wird als Neubau in der Neustadter Straße am 17. Dezember 1966 ihrer Bestimmung übergeben. Rund 610 Schüler sollen hier in 15 Klassen unterrichtet werden. Es lässt sich leicht ausrechnen: Damals sind 40 Kinder und Jugendliche in einer Klasse keine Besonderheit.

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Die ersten Schulleiter heißen Kurt Kinkel und Karl-Heinz Scherer, von 1991 bis 2012 prägt Norbert Stuck die KWS, er hinterlässt seinem Nachfolger Peter Bisson und der heutigen Rektorin Anja Blum große Fußstapfen. Kaum ist die Grund- und Hauptschule eingeweiht, herrscht schon wieder Platzmangel. Die Festschrift zum Lambsheimer Dorfjubiläum 2018 hält fest: Die neu geschaffene Hauptschule ist schon 1969/70 voll belegt, Eltern und Lehrer fordern einen Erweiterungsbau. Der kann aber erst 1999 bezogen werden.

Die Feuerwehr zeigt ihre großen Einsatzwagen und hat Wasserspiele für die Kinder vorbereitet. Foto: Waltraud Werdelis

Erich Eisenbarth erinnert sich

Altbürgermeister Erich Eisenbarth (CDU), Großvater eines Viertklässlers an der KWS, betrachtet das Gewusel am Samstag nicht ohne Stolz. Nach der Errichtung des sogenannten E-Baus, heute Heimat der Kita Lambiland, fand in seiner Amtszeit die große Erweiterung statt, als der Grundschulzweig der KWS 2005/06 in den Ganztagsbetrieb ging. Die Sporthalle und die Mensa sind unter anderem die Errungenschaften jener Baujahre. „Und dabei wurde alles generalsaniert“, sagt Eisenbarth. „Als die Schule nach der Fusion 2014 der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim übergeben wurde, war sie tipptopp in Ordnung.“

Blick von oben auf das reichhaltige Kuchenbüfett. An der Bewirtung der Schulfestgäste beteiligen sich mehrere Gruppen. Foto: Waltraud Werdelis

Zurück zum Zeitraffer von Renate Young: 2007/08 siedeln die Maxdorfer Hauptschüler nach Lambsheim um und deren Schule wird zum Gymnasium. Das Land schafft 2009/10 die Hauptschule ab, der KWS-Hauptschulzweig wird Teil der Realschule plus Maxdorf/Lambsheim. 2017 wird der Lambsheimer Realschulstandort aufgegeben, seitdem profitieren die Grundschüler und deren Lehrer vom großzügigen Raumangebot.

Diese Infotafeln zur Geschichte der Lambsheimer Schule hat Archivpflegerin Renate Young gestaltet. Foto: Waltraud Werdelis

Rektorin Blum und ihr Kollegium haben am Samstag noch mehr zu feiern: Die Schulbehörde verlängert der KWS das Zertifikat „Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport“ und ein Europa-Projekt der Klasse 4d gewinnt mehrere Preise auf Landes- und Bundesebene. So können alle zufrieden und stolz in die großen Ferien starten.