An der Wormser Stadtmauer abhängen, einen Joint rauchen, so hatten sich das wohl vier Männer im Alter von 30 bis 60 Jahren gedacht. Daraus wurde laut Polizeibericht nichts. Ein Zeuge, so heißt es, habe am Dienstagabend Verdacht geschöpft und die Polizei verständigt, dass an der Stadtmauer Drogen konsumiert werden. Eine Pedelec-Streife, also zwei Mann auf Elektrofahrrädern, sei gegen 17.30 Uhr angerückt und habe nahe des Nibelungenmuseums vier Wormser angetroffen. Einen Joint, den der 60-Jährige gerade in der Hand gehalten habe wie auch eine geringe Menge Haschisch, die bei der Durchsuchung des 30-Jährigen entdeckt worden war, stellten die Beamten sicher. Dem anschließenden Platzverweis leisteten die Vier Folge. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sei eingeleitet worden.