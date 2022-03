Die Polizei in Worms sucht nach einem vermissten 60-Jährigen. Hans-Berthold Specht soll 1,80 groß und 90 Kilo schwer sein und eine Stirnglatze mit schwarzem Haarkranz haben. Vermutlich ist er mit einem Holland-Rad unterwegs. Laut Bericht könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Letzter bekannter Aufenthaltsort ist seine Wohnung in der Alzeyer Straße, die er am Freitag zwischen 8 und 9 Uhr verlassen hat. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 8520 um Hinweise.