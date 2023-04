Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fahndungsfotos und Führerscheindaten direkt im Einsatz abrufen: Das konnten die Beamten der Polizeiinspektion Frankenthal bisher nicht. Seit Anfang März ist auch das Team von Polizeichef Marcel Wirdemann fürs mobile Arbeiten ausgerüstet.

60 IPhones stehen den Beamten im Streifendienst in Frankenthal und auf der Wache in Maxdorf nun zur Verfügung. Damit kann Inspektionsleiter Marcel Wirdemann das einlösen, was er bereits