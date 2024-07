Bei Dachdeckerarbeiten in Worms sind am vergangenen Freitag 500 Tauben den Hitzetod gestorben. Das hat die Berufstierrettung Rhein Neckar mitgeteilt.

Den Angaben zufolge waren rund 600 Stadttauben in einem Dach eingeschlossen, nachdem kaputte Ziegel den Tieren auf dem Dachboden als Nistplatz gedient hatten. Nach den Bauarbeiten seien die Vögel eingesperrt gewesen und hätten vergeblich versucht, der Hitze zu entkommen. In einer Rettungsaktion habe der Arbeitskreis Stadttaube Worms am Freitag etwa 100 Tauben befreien können, heißt es weiter. Für 500 weitere sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen, sie seien an Dehydration und Hitze verendet.

Aus Sicht der Berufstierrettung Rhein Neckar zeigt der Vorfall einmal mehr das Leiden von Stadttauben und die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Schutz dieser Stadttiere zu ergreifen. Darüber hinaus werfe er die Frage nach der Verantwortung von Baufirmen und Behörden auf, um solches Massensterben von Tieren in Zukunft zu verhindern.