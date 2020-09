Die Polizei fahndet nicht mehr nach einer 49-jährigen Tschechin, die seit dem 21. August in Worms vermisst wurde. Laut einer Pressemeldung vom Mittwoch haben die Beamten im Zuge der Ermittlungen herausgefunden, dass sich die Frau in einer Klinik in Frankfurt am Main befand. Inzwischen sei sie dort von den Ärzten regulär entlassen worden. Wie berichtet, war die 49-Jährige, die am 18. August über eine Arbeitsvermittlungsstelle in die Bundesrepublik eingereist war, nach einem Schwächeanfall im Wormser Klinikum behandelt worden. Nach ihrer Entlassung hatte sich die Frau nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet, ihr Mobiltelefon war abgeschaltet.