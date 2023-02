Das 49-Euro-Ticket für die Bahn soll auch für Menschen ohne Smartphone nutzbar sein. Das betont SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Schreider, der den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal vertritt. Er begrüße die Anregung von Seniorenverbänden und Arbeiterwohlfahrt, teilt der Ludwigshafener in einer Pressemeldung mit. „Die SPD hat sich von Beginn an dafür stark gemacht, dass das Ticket nicht nur über eine Handy-App erworben werden kann.“ Alternativ sei geplant, das Deutschlandticket auch als Scheckkarte auszustellen, die bei Kontrollen vorgezeigt werden könne, so Schreider. Bis bei den Verkehrsverbünden die technischen Voraussetzungen geschaffen seien, soll das Deutschlandticket bis Ende des Jahres übergangsweise auch in Papierform erhältlich sein.