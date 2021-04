Objekte ausmessen, Materialverbrauch berechnen, Angebote einholen: In den zurückliegenden Wochen war Heidrun Narbeshuber vor allem damit beschäftigt, wie das wertvolle Porzellan aus dem Erkenbert-Museum sicher ins Depot kommt. Außerdem steht auf dem Tisch der Restauratorin noch ein „Sensationsfund“, der bald ausgestellt werden soll.

Die „Toilette der Venus“ erzählt viel von der Bedeutung der Frankenthaler Porzellanmanufaktur und auch von den schwierigen Bedingungen, unter denen das weiße Gold im 18. Jahrhundert in der Pfalz produziert wurde. In 70 Einzelteile war der kunstvoll gestaltete Tischschmuck zerbrochen, als man ihn aus der Scherbengrube holte. Was Ende des 19. Jahrhunderts als „Sensationsfund“ gefeiert und mit einer eigenen Broschüre von Altertumsvereinsgründer Johannes Kraus gewürdigt wurde, war kurz nach seiner Herstellung nur Müll, Ausschussware. Beim Brand hatte die Figurengruppe Risse bekommen. Noch heute sind sie gut zu sehen. Mindestens ebenso gut erkennbar ist, dass bereits versucht wurde, das gute Stück mehr oder minder fachmännisch zu kitten. Regelrechte „Klebstoffbatzen“ habe sie entdeckt, sagt Restauratorin Narbeshuber.

„Schaden gehört zum Objekt“

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten habe man ganze Figuren mit Kunstlack überzogen. Heute gelte der Anspruch: Für einen Fachmann muss die Restaurierung erkennbar sein. „Der Schaden gehört zum Objekt“, sagt die Tirolerin, die Konservierung und Restaurierung an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studiert hat. Bei Händlern und Sammlern müsse sie hier aber immer noch Überzeugungsarbeit leisten.

Das besondere an der „Toilette der Venus“ ist, dass es neben dem Scherbenfund aus der Frankenthaler Manufaktur noch eine wesentlich später entstandene Ausformung aus Nymphenburg gibt. Dorthin gingen nach dem Aus der Produktion die Gipsformen aus der Pfalz. Die Nymphenburger Venus sei eindeutig nachmodelliert nach Frankenthaler Vorbild. Vielleicht habe man sie sogar nach dem Scherbenfund direkt aus Frankenthal in Auftrag gegeben, vermutet Narbeshuber.

Umzugsvorbereitung im Mittelpunkt

Von der Sammlung im Erkenbert-Museum ist die Fachfrau, die mit ihrer Familie 1995 nach Mannheim kam und einige Jahre in China gelebt hat, begeistert. „Wenn man alle Objekte in der Hand hat, sieht man Zusammenhänge sehr gut“, sagt sie. Aus ihrer Arbeit für die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim kennt Narbeshuber einen Großteil der Werke. Ob eine Figur oder ein Service tatsächlich in Frankenthal gefertigt wurde, könne man nicht immer zu 100 Prozent sagen. „Aber es gibt gewisse Kriterien – und die Erfahrung hilft.“

Gerne würde Narbeshuber viel mehr Objekte restaurieren. Doch ihr Schwerpunkt liegt – wie bei allen der zeitlich befristeten Fachleute im Museum – bei der Vorbereitung des Umzugs. Wochenlang hat sie jedes einzelne Stück der umfangreichen Sammlung vermessen, begutachtet und von allen Seiten fotografiert. Nun wird das Porzellan nach und nach in 480 maßgefertigte Boxen aus säurefreiem Karton gesetzt. Ein passend ausgeschnittener Sockel aus Polyethylenvlies und leichte Papierpolster sorgen dafür, dass nichts verrutscht. Auf den Karton werden anschließend kleine Fotos und die jeweilige Inventarnummer geklebt. So sollen die wertvollen Porzellanarbeiten für künftige Ausstellungen leicht zu finden sein. Schließlich will das Museumsteam nach der Generalsanierung seine Schätze auch wieder zeigen.

Die Serie

Welche verborgenen Schätze schlummern in Depot und Kellerräumen des Erkenbert-Museums? Auf verschiedene Materialien spezialisierte Restauratoren unterstützen das kleine Team in Frankenthal bei den Vorbereitungen für die Generalsanierung. Und machen beim Begutachten und Verpacken der Sammlung so manche Entdeckung.