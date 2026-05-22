Fast ein halbes Jahrhundert hat Günter Lätsch in Diensten der Stadt Frankenthal gestanden. Am Freitag, 22. Mai, feiert er seinen 80. Geburtstag.

Gradlinig, bodenständig und zuverlässig – das sind beileibe nicht alle Eigenschaften, die den gebürtigen Eppsteiner Günter Lätsch auszeichnen. Das Verwaltungshandwerk hat er von der Pike auf gelernt. Er war 17, als er erste Bekanntschaft mit dem Charme von Amtsstuben machte. Der Arbeitsplatz im Rathaus sollte in den folgenden 48 Jahren erhalten bleiben – lediglich für 18 Monate durch den Wehrdienst unterbrochen.

Von seinen Kollegen und Weggefährten wurde Günter Lätsch stets als loyaler und kompetenter, bisweilen vielleicht sogar etwas zu detailverliebter Beamter geschätzt. Allein mit sechs Oberbürgermeistern hat er zusammengearbeitet. Einer von ihnen war Theo Wieder, der 1995 – damals noch als CDU-Stadtratsmitglied – im Rennen um den Beigeordnetenposten dem von der SPD unterstützten FWG-Kandidaten Lätsch den Vortritt lassen musste.

16 Jahre lang das Bauverwaltungsamt geleitet

Dieser hatte zuvor 16 Jahre lang das Bauverwaltungsamt geleitet und sich eine ganze Reihe von Meriten erworben. So war er mit der Steuerung und Abrechnung mehrerer Neubauprojekte – erinnert sei an Stadtklinik, Congressforum und Kornmarkt-Tiefgarage – befasst. Eines hat er in dieser Zeit allerdings nicht getan: sich vor einen parteipolitischen Karren spannen lassen. Und das obwohl es durchaus die eine oder andere Avance gegeben habe, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät. Klar, mit den Freien Wählern liebäugelte er schon, ist er doch in deren Dunstkreis in der damals noch eigenständigen Gemeinde Eppstein aufgewachsen.

Der Schritt, sich der Wählergruppe 1994 anzuschließen, war daher für Lätsch konsequent. Ob in der stadtteilorientierten Jugendarbeit oder beim Ausbau der Kindertagesstätten: In seiner Amtszeit konnten viele Pläne in die Tat umgesetzt werden. Eine besonders herausfordernde Aufgabe stellte sich für ihn bei der menschenwürdigen Unterbringung von vielen Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern. Die Zustände in den Notquartieren im ehemaligen Feierabendhaus und dem heutigen Mehrgenerationenhaus waren Lätsch ein Dorn im Auge. Er musste sich als Krisenmanager bewähren. „Es ist wichtig, frühzeitig Konzepte und Alternativen zu entwickeln“, hatte er einmal treffend formuliert.

Verständnis für Aufstockung des Stadtvorstandes

Klarer können ein Vertrauensbeweis und die Wertschätzung der geleisteten Arbeit nicht ausfallen: 2003 wurde Günter Lätsch vom Stadtrat einstimmig als Beigeordneter wiedergewählt. Als dienstältestes Mitglied des Stadtvorstands verabschiedete er sich 2011 in den Ruhestand. Damit einher ging eine Reduzierung der Führungsmannschaft von vier auf drei Köpfe. „Es war damals eine reine Sparmaßnahme“ , sagt er. Die Amtsleiter sollten operativ gestärkt werden, damit sich der Stadtvorstand auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, begründet Lätsch diesen Schritt.

Großes Verständnis hat der frühere Beigeordnete dafür, dass heute der umgekehrte Weg eingeschlagen und der Stadtvorstand wieder zum Quartett aufgestockt werden soll: „Der Konzern Stadt mit seinen Gesellschaften ist größer geworden, viele neue Aufgaben sind hinzugekommen.“ Dass seine FWG auf der Chefetage des Rathauses bald noch mehr Einfluss bekommt, kann dem Jubilar nur recht sein.

Auch Lätsch hatte sich im Dezember 2022 noch einmal in die Pflicht nehmen und für knapp zwei Jahre zum FWG-Vereinsvorsitzenden wählen lassen. In dieser kurzen Amtszeit durfte er den wohl größten Triumph in seiner kommunalpolitischen Laufbahn feiern: die Wahl von Nicolas Meyer zum Oberbürgermeister und die Eroberung von 18 FWG-Stadtratsmandaten.

Mit Bewegung fit halten

Eigentlich könnte sich der Ruheständler und passionierte Toskana-Urlauber nun bequem zurücklehnen. Wäre da nicht sein Ehrgeiz, sich durch viel Bewegung fit zu halten – entweder bei ausgedehnten Touren mit dem E-Bike oder Wanderungen im Pfälzerwald. Und an zwei Tagen in der Woche freut er sich auf die Betreuung seiner beiden fünf und neun Jahre alten Enkelkinder.

Übrigens: Seinen runden Geburtstag feiert Günter Lätsch standesgemäß gleich zwei Mal: an diesem Freitag im kleinen Kreis und Ende des Monats in größerem Rahmen in Bad Dürkheim.