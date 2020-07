Weil ein 48-jähriger Mitarbeiter betrunken zur Arbeit gekommen ist, wurde die Wormser Polizei am Montag gegen 7 Uhr zu einem ortsansässigen Unternehmen gerufen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, stellte sich vor Ort heraus, dass der Frankenthaler mit seinem Auto zur Arbeit nach Worms gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Im Laufe der Ermittlungen kam heraus, dass der Mann zuvor beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Die Ermittlungen dauern laut Bericht noch an. Der 48-Jährige müsse sich nun verschiedener Strafverfahren stellen. Zudem sei die Fahrerlaubnisbehörde informiert worden.