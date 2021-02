Als „traurigen Rekord“ bezeichnet die Polizei Frankenthal den Wert von 4,79 Promille, den Streifenbeamte am Sonntagabend bei im Atem eines 55 Jahre alten Autofahrers gemessen haben. Den Einsatzkräften sei gegen 19 Uhr in der Lambsheimer Straße ein Audi aufgefallen, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Polizisten: Der Mann roch stark nach Alkohol und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Seinen Führerschein ist der 55-Jährige erst einmal los. „Bei einem derart hohen Promillewert ist es mehr als glücklich, dass es zu keinem Unfall kam“, heißt es in der Pressemitteilung von Montagmorgen. Je nach körperlicher Verfassung, genetischer Disposition oder Gewöhnung an starken Alkoholkonsum können Werte ab 3 Promille tödlich sein.