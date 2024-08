Am Montag beginnt für den Großteil der Schulkinder in Frankenthal und in den umliegenden Gemeinden das neue Schuljahr. Die Erstklässler werden meist am Dienstag eingeschult – in Frankenthal insgesamt 470 Kinder. Spitzenreiter ist die Friedrich-Ebert-Grundschule mit 101 Schulanfängern, die auf fünf Klassen aufgeteilt werden. Zwölf neue Schüler sind es dagegen nur in der Grundschule Studernheim. Kinder zählen zu den sogenannten verkehrsschwachen Personen und sind somit im Straßenverkehr besonders gefährdet, appelliert die Polizei zu besonderer Rücksichtnahme: „Fahren Sie die nächsten Wochen insbesondere in der Nähe von Schulen bitte vorsichtig, langsam und noch aufmerksamer als sonst. Bleiben Sie stets bremsbereit, da auch mit plötzlichen und unerwarteten Reaktionen von Kindern gerechnet werden muss.“ Die Polizei gibt Sicherheitstipps: Der Schulweg sollte mit dem Kind eingeübt und Gefahrenstellen besprochen werden. Der kürzeste Schulweg sei nicht immer der Sicherste. Er sollte so ausgewählt werden, dass das Kind möglichst selten die Straße überqueren muss. Wenn, dann vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen. „Bleiben Sie vor dem Überqueren einer Straße immer erst am Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach links und rechts. Schauen Sie auch bei einer grünen Ampel erst nach rechts und links“, so die Polizei weiter. Am Zebrastreifen sollten alle erst losgehen, wenn alle Autos halten. Kindern sollen die Gefahren aufgezeigt werden, die an Ein- und Ausfahrten und auf Parkplätzen lauern. Den Kindern solle erklärt werden, was ein „toter Winkel“ an einem Auto oder Lkw ist und worauf dabei besonders geachtet werden muss. „Überprüfen Sie das Verhalten Ihres Kindes. Lassen Sie es den Weg alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand. Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck“, so die Bitte der Polizei. Kinder sollten zur besseren Sichtbarkeit helle Kleidung und Reflektoren tragen, insbesondere in der „dunklen Jahreszeit“.